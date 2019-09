Like Mike treedt in YouTube-reeks uit de schaduw van zijn broer: "Mensen mogen weten wie ik ben naast de dj-booth" Jolien Boeckx

Like Mike (33) is niet langer de dj-broer die zich wat op de achtergrond houdt. Maandelijks geeft hij op YouTube een blik in zijn leven: hoe hij aan de lopende band nummers uitbrengt en voortdurend schippert tussen Ibiza, België en zijn nieuwe thuis in Los Angeles. "Mensen mogen weten wie ik ben en hoe ik leef naast de dj-booth."

Zijn laatste song 'Best Friend', een urban nummer met latinvibe, is pas anderhalve week uit of Like Mike lanceert vrijdag alweer een nieuwe track: 'Lies'. "Ik schreef het bijna twee jaar geleden, toen ik pas naar de Verenigde Staten verhuisd was. LA is echt een superleuke plek om te werken. Ideaal voor de muziekindustrie", vertelt Michael Thivaios - hoe hij naast de dj-booth door het leven gaat. "Vanuit mijn woning heb ik zicht op de skyline van LA en dat inspireert me enorm om nieuwe muziek te schrijven. Mijn studio bevindt zich gewoon in de living en ik neem dáár mijn nummers op. Als ik dan achteraf vind dat ze qua akoestiek niet helemaal perfect zijn - ik ben héél perfectionistisch (lacht) - neem ik ze opnieuw op in een professionele studio. Zo heb ik al dikwijls in een studio gezeten waar onder meer Michael Jackson verschillende nummers heeft opgenomen. En dan kan ik in dezelfde micro als hem zingen: cool!"

Half jaar samen

Op een feestje in LA leerde Michael ook zijn vriendin kennen. De twee zijn een half jaar samen en zijn sinds hun ontmoeting onafscheidelijk. Maar verder wil hij niks kwijt. Zijn wederhelft is erg gesteld op haar privacy en wil niet met haar naam in de media. Aandachtige kijkers hebben haar wel al kunnen opmerken in de recente videoclip van 'Best Friend' en in zijn eigen realityshow op YouTube: 'Being Like Mike'. In de vijf afleveringen die hij tot nu toe online zette, geeft Like Mike steeds meer details vrij over zijn privéleven. Best opvallend, want Michael was altijd degene die wat meer op de achtergrond bleef. In tegenstelling tot broer Dimitri, die naast de muziek ook de show steelt als acteur. "Met sociale media zijn de tijden veranderd. Het hoort er een beetje bij dat mensen een idee krijgen van wie je bent in het echte leven", zegt Michael. "Mijn show groeit geleidelijk aan. In elke aflevering gids ik hen door mijn leven achter de schermen van de dj-booth. Ik heb een cameraman die me eigenlijk continu volgt." In de online reeks zien we Mike onder meer kokkerellen in zijn huis op Ibiza, cruisen op de Middellandse Zee, zwemmen in zijn infinity pool en dollen met zijn vrienden, familie en vriendin. "Ik probeer het interessant te houden. Met hier en daar iets grappigs in. De volgende aflevering gaat over Tomorrowland en komt weldra uit."

'Garden of Madness'

Toch duikt in elke aflevering vooral de hardwerkende Like Mike op. "Ik maak gewoon heel graag muziek. Ik verkies werken boven slapen", lacht hij. "Als ik in LA ben, inspireert de skyline mij, op Ibiza de zee. Ben ik in België, dan zit ik op de boerenbuiten en ook dát vind ik fijn. Elke plek heeft een ander aura en geeft me veel prikkels om muziek te maken."

Zijn solocarrière zit in stijgende lijn, net als de acteercarrière van broer Dimitri. "Maar dat blijven zijprojecten, Dimitri Vegas & Like Mike komen nog steeds op de eerste plaats", klinkt het. Nog tot en met 24 september zitten ze op Ibiza, waar de broers elke dinsdag een show geven in de club Ushuaïa. Nadien trekken ze met hun 'Garden of Madness'-tour naar New York, Liverpool en het Sportpaleis. "Het wordt een volledige Tomorrowland-productie. We gaan ons nu bezighouden met de nieuwe show: alweer nieuwe nummers en intro's maken. En tussendoor spelen we nog in Zuid-Amerika en Azië. It never stops. (lacht)"

Vanaf morgen kan je via Tele Ticket Service tickets kopen voor 'Garden of Madness'.