Lifters beroven Paris Jackson

20u19 0 REUTERS Showbizz De actrice en dochter van Michael Jackson nam lifters mee om daarna te merken dat ze haar bestolen hadden.

Paris deelde het verhaal op haar Instagram Stories: "Gisteren pikte ik een stel lifters op en een van de meisjes was nogal de weg kwijt. Ik gaf haar een paar van mijn eigen sokken en stopte aan een f*cking fastfoodrestaurant om hen allemaal te trakteren op eten."

Pas nadat ze de lifters op hun bestemming afzette, merkte Paris dat haar bankkaart verdwenen was. Ze vermoed dat het meisje de kaart gestolen heeft terwijl ze bij haar in de auto zat. "Die b*tch heeft mijn bankkaart gestolen! Ik heb jullie door heel Los Angeles gereden en ik heb zo hard mijn best gedaan om de beste Uber-chauffeur ooit te zijn. Ik ben niet eens lid ben van Uber! En dan steel je van mij? What the f*ck!”