Lieven Van Gils viel na ‘Van Gils & Gasten’ niet in een zwart gat: “Mijn gezin heeft er een huisvader bijgekregen” SS

17 december 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Wie dacht dat Lieven Van Gils (55) in het zwarte gat zou belanden na het afvoeren van zijn talkshow ‘Van Gils & Gasten’ een half jaar geleden, heeft het verkeerd voor. Professioneel keert hij terug naar zijn oude liefde, de sport. Privé haalt hij verloren tijd in. “Ik heb het gevoel dat ik nu veel minder moet missen”, vertelt hij in Story.

Heb je moeten afkicken achteraf, van die strikte deadlines en de heel lange seizoenen?

“Dat viel wel mee, al was ik wel aan rust toe. Met de zomer en de vakantieperiode in aantocht, keek ik daar echt naar uit. Het is heel slopend geweest. Ik was ook heel blij dat ik eens niet vroeg moest opstaan om te bellen met mijn eindredacteur over waarover we het ’s avonds in het programma zouden kunnen hebben. Eigenlijk was ik non-stop bezig om dat allemaal op te volgen, ook tijdens de weekends. Voor die job was het ook nodig om je zintuigen voltijds op scherp te houden. En dat viel plots weg. Natuurlijk heb ik me moeten aanpassen aan dat nieuwe ritme. Maar dat het ook het praktische voordelen biedt, staat buiten kijf.”

Waren je huisgenoten de plotse aanwezigheid van die vreemde man al niet snel beu?

(lacht) “Ze zullen zich weleens afgevraagd hebben: ‘Oei, wat zit die hier elke avond te doen?’ Ik betrapte mezelf erop dat ik soms stilletjes verdween uit de living en me terugtrok in mijn studeerkamer. Daar zette ik dan mijn lievelingsmuziek op en pakte ik een boek vast om te lezen. Zalig, en het gaf mijn gezinsleden de kans om met de afstandsbediening van de televisie te doen wat ze al die tijd gedaan hadden toen ik aan het werk was. Ik wilde me niet bemoeien met hun avondritueel. Ik had het gevoel dat ik in die zalige zetel in mijn bureau net iets minder in de weg zat. Papa kan nu ook weer vaker naar de supermarkt gaan en eten maken. Maar we doen ook weer veel meer dingen samen. Met de jongste zoon naar het voetbal rijden bijvoorbeeld, iets wat vroeger enkel in het weekend kon. Mijn gezin heeft er een huisvader bijgekregen.”