Lieven Van Gils over kritiek op ‘Van Gils en Gasten’: “Op den duur werd het ‘bon ton’ om prikken uit te delen” SDE

27 september 2020

15u28

Bron: Radio2 0 Showbizz Zondagochtend was Lieven Van Gils (56) te gast in het Radio 2-programma ‘De Rotonde’. Hij vertelde er onder meer over z'n toekomst in de anonimiteit, en over de kritiek die hij tijdens het laatste seizoen van ‘Van Gils en Gasten’ voor de kiezen kreeg. “Ik kom uit de sportwereld, ook daar moet je kunnen incasseren, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.”

Vier jaar lang presenteerde Lieven Van Gils de talkshow ‘Van Gils & Gasten' op Eén. Tijdens het laatste seizoen, in 2019, kwam hij echter in het oog van de storm terecht. “Ja, je moet daarmee leren omgaan”, vertelt hij in ‘De Rotonde’. “Het is eigen aan het medium televisie en dat moet je er maar bijnemen. Je staat in de spotlights en plots zijn er mensen die je minder appreciëren dan andere.” Toch relativeert de presentator meteen: “Ik heb jaren geleden ook nog een talkshow gepresenteerd op Canvas, ‘Reyers Laat’, en ben toen door collega’s uit de televisiewereld verkozen tot beste presentator. Vergelijk het met Profvoetballer van het jaar worden. Die trofee wordt ook uitgereikt door collega-voetballers. Het verschil is dat je bij Canvas nog wat in de schaduw staat, een beetje een underdog bent en dus op meer sympathie kan rekenen.”

“’Van Gils en gasten’ was een programma op Eén, in prime time en waarin je dus voor iedereen probeert goed te doen”, vervolgt hij. “Zo’n programma maken is veel moeilijker. Op een bepaald moment doe je niet meer voor iedereen goed en dan komt er een commentaartje daar, een kritiekje ginder en deelt er iemand een prik uit. Het wordt als het ware ‘bon ton’ om prikken uit te delen. En dat is natuurlijk niet aangenaam.” Hoe je daarmee omgaat? “Ik kom uit de sportwereld, ook daar moet je kunnen incasseren, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Elke negatieve kritiek of opmerking, komt aan. Die komt binnen. Dat is echt nooit prettig.”

Anonimiteit

Sinds ‘Van Gils & Gasten’ in mei 2019 eindigde, verdween Lieven grotendeels in de anonimiteit. “Er was toen geen plan b, wel een onzekere toekomst. Je komt als het ware op een kruispunt. Maar de onzekerheid van op zo’n kruispunt te staan, is op een bepaalde manier ook prettig. Een kruispunt betekent mogelijkheden, opties, kansen. Kunnen en mogen kiezen, dat is een geweldige luxe. Maar er is ook zoiets als keuzestress. Maak ik wel de goeie keuzes? En willen ze mij laten doen wat ik graag doe? Je krijgt dan af en toe een aanbod, dat je weigert, maar natuurlijk, hoe vaak kan je ‘nee’ zeggen?”

Intussen heeft Lieven meegewerkt aan twee televisiedocumentaires en heeft hij een boekenprogramma gepresenteerd op Radio 1. Terug naar de anonimiteit? “Ja, en dat vind ik zalig. Ik wel wel nog iets doen voor televisie, omdat de dimensie ‘beeld’ zoveel mogelijkheden schept, maar ik hoef niet meer met mijn kop op tv te komen. Helemaal niet.”

