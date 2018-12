Lieven Scheire wint Wablieft-prijs 2018 MVO

11 december 2018

21u12

Bron: Belga 2 Showbizz Lieven Scheire is de winnaar van de Wablieft-prijs 2018. Met die prijs bekroont Wablieft elk jaar een organisatie, project of persoon die heldere taal gebruikt. “Lieven Scheire vertelt op een duidelijke manier over wetenschap. Zo wordt wetenschap toegankelijk voor iedereen”, zegt Wablieft dinsdag.

Scheire is bekend van radio en televisie. Hij presenteerde onder meer ‘Scheire en de Schepping’ en ‘De Allesweter’. “Hij geeft heldere uitleg over de wonderen van de natuur. Bijvoorbeeld in het tv-programma ‘Team Scheire’ en de podcast ‘Nerdland’”, zegt de organisatie.

Lieven Scheire kon dinsdag zelf niet aanwezig zijn op de uitreiking. Hij stuurde daarom een filmpje waarin hij Wablieft bedankte voor de prijs en waarin hij liet weten dat hij het een hele eer vindt om de prijs te krijgen. “Zeker als ik zie wie de prijs voor mij won.” Vorige winnaars waren onder meer Chris De Nijs, Jill Peeters, Dimitri Leue, Vincent Kompany en Goedele Liekens.

Scheire haalde het dinsdag onder meer van ‘Kruid’, een project van de Hoge Raad voor de Justitie. De Raad wil juristen hiermee stimuleren om altijd heldere taal te gebruiken.