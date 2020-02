Lieven Scheire over de opvoeding van zijn kinderen: “Ik probeer de milde papa te zijn” DBJ

08 februari 2020

14u46 0 Showbizz In ‘Het Heilig Huis van Hanssen’ nodigde Evi Hanssen presentator en komiek Lieven Scheire uit aan het ontbijt. Ze hadden het onder meer over wat voor papa Lieven is. Die wil vooral mild zijn, vertelde hij.

“Ik probeer een zeer milde papa te zijn”, aldus Scheire. “Ik heb weinig strengheid in mij en ik zou heel graag het aanspreekpunt blijven. Dat is lastig want ik herinner mijn eigen tienerjaren waarbij ouders vaak de laatste zijn waar je naartoe gaat. Ik hoop dat ik dat vertrouwen kan behouden. Ik probeer ook heel begripvol te zijn als ze met iets afkomen.”

Maar volgens Lieven is het niet altijd even makkelijk: “Wij zijn de proefkonijnengeneratie: er zijn zoveel verschillende aspecten waarbij wij de eerste generatie ooit zijn die iets moeten leren: internet, genetica, connectiviteit, superdiversiteit, enzovoort. Je kan het niet vragen aan ouders en grootouders want zij hadden het niet. Je moet het zelf uitzoeken.”