Lieven Scheire gezicht van 'Nationale Naaiactie': "Ze hadden iemand nodig die er beter uitziet mét mondmasker"

27 april 2020

Lieven Scheire (38) zet z'n schouders achter '#NationaleNaaiActie', een burgerinitiatief om je eigen mondmasker te maken. Dat vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Bedoeling van het initiatief is om voor elke landgenoot zelfgemaakte mondmaskers te voorzien. Dat kan door zelf aan de slag te gaan met het patroon of door de ‘virtuele fabriek’, zoals Lieven het beschrijft. “Vrijwillige chauffeurs gaan stoffen halen, brengen ze bij de naaiers, en brengen afgewerkte mondmaskers naar mensen die ze nodig hebben. Iedereen kan meedoen. Het is uiteraard vrijwilligerswerk, dus belangeloos, simpel en toegankelijk”, vertelt hij in Het Nieuwsblad. Het patroon werd ondertussen al zo’n 1.760.000 keer gedownload.

Zelf fungeert Lieven als gezicht van de campagne. “Waarom ik? Ik denk dat ze een BV zochten die er beter uitziet mét mondmasker. En Erik Van Looy zal bezet geweest zijn zeker?”

Zelf meehelpen kan via www.maakjemondmasker.be.