Lieve Blancquaert heeft dubbel gevoel over haar job: “Op tv komen is noodzakelijk kwaad” Redactie

14 september 2019

08u04 1 TV Televisiemaakster Lieve Blancquaert (56) is vanaf begin september te zien in haar één-reeks ‘The Circle of Life’, maar heeft een dubbel gevoel over haar werk op televisie. Ze vindt het een noodzakelijk kwaad.

“Televisie maken - op Eén loopt nu mijn reeks ‘Circle of Life’ - is wellicht het leukste dat er is, maar op tv komen of naar jezelf kijken? Da’s een noodzakelijk kwaad”, vertelt ze. “Je voelt dat de wereld anders op jou reageert zodra je op het scherm komt. Gelukkig ebt dat na enkele weken snel weer weg. Een fijn besef. Dat voelt aan als een bevrijding.”

In ‘Circle of Life’ geeft Blancquaert een soort van best-off van haar drie succesvolle reeksen ‘Birth Day’, ‘Wedding Day’ en ‘Last Days’. “Het was fantastisch om die drie reeksen te maken, maar ik miste soms het feit dat ik daarin geen verbanden kon leggen tussen die drie levensgebeurtenissen. Of net contrasten kon aantonen. De reeks kwam er dan ook op vraag van mezelf.” Vooral de gelijkenissen tussen verschillende culturen op die cruciale punten in het leven zijn Lieve bijgebleven. “Maar ook het feit dat hoe langer je oprit is, hoe moeilijker je te bereiken bent. Arme mensen hebben veel minder te verliezen en zijn daarom vaak heel open. Ik ben emotioneel zoveel rijker geworden door dat drieluik en het heeft me nogmaals doen beseffen dat vooroordelen dikwijls fout zijn.”