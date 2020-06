Lieve Blancquaert brengt eerste ontmoetingen na corona in beeld: “Er zijn veel tranen gevloeid” DBJ

20 juni 2020

10u00 0 tv Nu het collectieve huisarrest is opgeheven en de wurggreep van corona steeds minder stevig wordt, is het tijd om even terug te kijken. Dat vindt Lieve Blancquaert, die in een eenmalige special ‘Hou me nog een keer vast’ Vlamingen vastlegt die elkaar na weken van intens gemis eindelijk terug mogen vastpakken.

“Het was eigenlijk een idee van het reclamebureau ‘Hapiness’ om die momenten te fotograferen”, zegt de Lieve Blancquaert. “Maar in die periode kwam ik ook een buurvrouw van me tegen. Zij was net voor de eerste keer oma geworden en had haar kleinzoon nog nooit kunnen vastnemen. Toen besefte ik dat er ook een tv-special in zat. Wat we afgelopen week hebben meegemaakt is historisch, die eerste aanraking na weken van niets is echt een emotioneel moment.”

De fotografe deed enkele weken geleden een oproep die heel wat gehoor kreeg. Het draaien van de special liep een diepe indruk na. “Na op de opnames afgelopen week heb ik twee dagen met een glimlach rondgelopen”, aldus Blancquaert. “Er was het verhaal van de oma, maar ook een koppel met een LAT-relatie. Zij hadden er in het begin van de lockdown voor gekozen om in een bubbel met hun oudere ouders te blijven. Hun weerzien was prachtig. Er zijn vaak tranen gevloeid.”

Fysiek menselijk contact is onontbeerlijk, merkte Blanquaert. “We hebben met zijn allen huidhonger, heb ik gemerkt. We voelen angst en leegte als we elkaar niet vastnemen, daarom heb ik de laatste week ook moeten denken aan de vele mensen die niemand hebben. Zij verdienen nu nog veel meer aandacht.”

Vol huis

Zelf beleefde Blancquaert de lockdown vooral als een warm familiemoment. “We hadden een vol huis”, zegt ze. “Want niet alleen Nic (Balthazar, red.) en de kinderen waren er, maar ook hun lieven zaten in onze bubbel. Ik kijk er dankbaar op terug want het is best bijzonder om zoveel tijd met je kinderen van 23 en 22 te spenderen. We maakten puzzels en speelden gezelschapspelletjes, echt heel gezellig.”

Deze special is een zijproject. Voor corona was Blancquaert vooral bezig met haar nieuwe programma ‘Let’s Talk About Sex’ waarin ze seksualiteit over de hele wereld onderzoekt. “We moeten nog drie afleveringen maken, maar het is afwachten hoe we dat gaan doen. Normaal zou ik naar de VS vertrekken, maar dat gaat voorlopig niet door.”

‘Hou me nog een keer vast’, zondag 21 juni om 20u20 op één.