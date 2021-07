Lies Vandenberghe wist niet dat ze zwanger was op haar trouw

Lies woonde toen ze Maarten leerde kennen in Ruddervoorde, maar moest elke dag naar Vilvoorde om te werken. “Daarom ben ik super snel bij Maarten gaan wonen in Antwerpen. Ik had nog nooit met iemand samengewoond, maar het ging allemaal vanzelf. Het was totaal niet lastig of moeilijk.” Daarnaast wist het anker ook heel snel dat ze kinderen wou met Maarten, iets wat ze nooit eerder voelde. “I can relate, schatteke", aldus Kelly Pfaff.