Lies Lefever (1980-2018): het manusje-van-alles dat overal even graag werd gezien MVO

12u05 5 Steven Richardson Lies Lefever Showbizz Comédienne Lies Lefever is vanochtend thuis dood aangetroffen door haar echtgenoot. Het nieuws van haar overlijden veroorzaakt grote verslagenheid. Lies was dan ook erg graag gezien, dankzij haar rijke carrière op de tv, op de radio en in de krant.

In een opmerkelijke aflevering van 'Heylen & de Herkomst' deed Lefever haar levensverhaal. Ze werd voor het eerst opgemerkt door twee bouwvakkers in Rwanda, die het gehuil van een baby uit een nabijgelegen beerput hoorden komen. De mannen werden haar redders, en daalden met gevaar voor eigen leven af in de put om Lies te redden. Haar ogen waren op dat moment al geïnfecteerd door de bacteriën in de put, haar gezicht stond vol brandwonden. Wonder bij wonder overleefde ze het voorval, en werd ze geadopteerd door een Belgisch gezin. Voor haar twaalfde heeft Lefever het zelfs nooit geweten, van haar gruwelijke levensbegin.

Slechtziend

Helaas bleven haar ogen levenslang aangetast. Lefever was erg slechtziend, maar dat was eigenlijk nog een best case scenario, want toen ze jong was hielden dokters het voor mogelijk dat ze volledig blind zou worden. “Toen mijn ouders me adopteerden wisten ze niet of ik ooit nog zou kunnen zien,” vertelde Lefever daar vorig jaar over in Libelle. “De zuster die me als baby verzorgde vroeg zich af wie zo edelmoedig kon zijn om een blind kind te adopteren. Wel, mijn ouders dus. Ze hadden al drie kinderen van zichzelf én twee gezonde adoptiekinderen. Ik weet nog altijd niet waarom ze het gedaan hebben.”

Ondanks de miserie in haar jeugd bouwde Lefever een mooie carrière op als comédienne. In 2009 maakte ze haar debuut, en trad ze ook op als vast voorprogramma in de show van Kamagurka: ‘Kamagurka Geneest’. Verder was ze te zien in ‘De Laatste Show’ en ‘De Rode Loper’. In 2011 tourde ze samen met Philippe Geubels. Daarnaast was ze ook te horen op Radio 2, en werkte ze als freelance journaliste voor De Morgen. Een manusje-van-alles dat overal even graag gezien werd.

Heylen en de Herkomst

In 2015 liep het echter fout. In ‘Heylen en de Herkomst’ ging ze op zoek naar haar biologische moeder, omdat ze het antwoord wilde op de prangende vraag: ‘waarom?’ Waarom liet de vrouw haar achter in die beerput? Waar kwam ze precies vandaan? Antwoorden kreeg ze echter niet, en daar ging Lefever aan onderdoor. Maandenlang kreeg ze psychiatrische hulp en werd ze opgenomen in een instelling.

Tijdens haar opname probeerde ze toch een goede moeder te zijn voor haar twee kinderen, Kobe (11) en Wannes (10). “De kinderen hebben mijn opname met een enorme veerkracht beleefd. Met de hulp van hun geweldige papa, die hen perfect heeft begeleid. Ze zijn me in de instelling komen opzoeken. Ik probeerde dan toch de mama te zijn die ze kennen. Dan zei ik lekker rebels: 'Kobe, Wannes, als je over die haag kruipt, kun je ontsnappen.' Of ik vroeg aan mijn man om petanqueballen mee te nemen. Ik probeerde toch te moederen, terwijl ik er niet kon zijn. Dat vond ik vreselijk!'”

“Ik denk dat je dat nooit helemaal zeker weet, of het over is,” zei ze in september, vorig jaar, toen haar gevraagd werd of ze er weer helemaal bovenop was. “Ik heb geleerd dat je vooral niet te optimistisch mag zijn in het leven. Maar ook niet te pessimistisch. Momenteel zit ik ergens tussen de twee in.” Het verschil in haar mentale toestand werd ook gekenmerkt door een nieuwe look: gemillimeterd haar en boksen als hobby. “Naar het schijnt is boksen heel goed voor mijn fysieke én mentale toestand,” verklaarde Lefever.

Stoppen met comedy

In november vorig jaar stopte Lies met comedy. Ze wilde meer tijd maken voor haar gezin, en zelf haar ‘kinders’, weer kunnen instoppen bij het slapengaan. “Bovendien is die stiel nooit mijn bedoeling geweest,” gaf ze aan. Sindsdien leidde ze een rustig leven samen met haar familie. Tot gisteren het noodlot toesloeg.

Haar omgeving reageert verslagen. Kamagurka liet op Radio 1 al weten dat het nieuws hem diep raakt. “Ze had een groot talent voor liedjesschrijven,” klinkt het. “Direct was heel de zaal verkocht. Ze was ook geweldig om mee samen te werken. Er was geen verschil tussen de Lies op het podium en de Lies naast het podium. Van haar handicap maakte ze nooit een probleem.”

Ook op Twitter regent het reacties van collega's. Onder andere Alex Agnew, Bert Gabriels, Riad Bahri, Nigel Williams, Thomas Smith, Tom Helsen, Hilde Crevits en Sofie Engelen betuigden hun steun al op sociale media.

Sleep well, Lies. I hope you find peace. pic.twitter.com/mr0pphYWqu Alex Agnew(@ AgnewAlex) link

Verschrikkelijk nieuws. We verliezen een heel bijzondere, lieve collega met hopen talent en een gouden hart. Alle steun en sterkte aan de familie. https://t.co/ynvW2TanAK Bert Gabriels(@ bertgabriels) link

Toen een Twittertroll een jaar of twee geleden tegen me zei: ‘gij bruinen’ stuurde @lieslefever me spontaan een bericht: ‘ge zijt wel ne heel mooie en lieve bruinen en bruin is een schoon kleur, toch?’ ... Jij bent en blijft zoveel meer dan dat Lies. ❤️ Riadh Bahri(@ Riadh_B) link

Lies Lefever dood?! Sterkte en steun aan haar familie en vrienden,ik wil het niet geloven. Erg. nigel williams(@ nigelstwits) link

Liesje Liesje Liesje... slaap zacht X Thomas Smith(@ DeThomasSmith) link

Vreselijk, wat een droevig nieuws. Een getalenteerde vrouw met humor heeft ons veel te vroeg verlaten. Veel sterkte aan haar man, kinderen en familie. #riplieslefever Hilde Crevits(@ crevits) link

Mijn hart breekt. RIP @lieslefever. Dees kan ni waar zijn. tom helsen(@ detomhelsen) link

RIP Lies! Sterkte voor de familie en vrienden. Veel maar dan ook veel te vroeg...damn. @lieslefever <3 #lieslefever Sofie Engelen(@ SofieAngels) link

Te erg voor woorden.

Zo triest.

Dag, lief meisje.@lieslefever https://t.co/TNZFrkNOet Martin Heylen(@ MartinHeylen1) link