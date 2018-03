Lien Willaert reageert op de commotie rond haar 'Kasteelmoord'-docu: "Ik ken het verhaal en heb sommige momenten van dichtbij meegemaakt" DBJ

02 maart 2018

13u47

Tijdens het proces van de Kasteelmoord was de documentaire 'Stille Getuigen' van Lien Willaert (42) te zien. Daarin liet ze de familie van beschuldigde André Gyselbrecht aan het woord. De regisseur kreeg vervolgens heel wat kritiek te verwerken en nu reageert ze via een open brief op Facebook.

Veel mensen namen het de echtgenote van Jan Verheyen kwalijk dat ze een zogenaamde 'promodocumentaire' had gemaakt die het standpunt van 'moordenaar' André Gyselbrecht verdedigde. Anderen vonden het dan weer een moedig initiatief. Feit is dat dergelijke doumentaire in ieder geval ongezien is in de Belgische rechtspraak. Er ontstond heel wat commotie op die de film, maar donderdag schreef Lien op haar Facebook een open brief waarin ze haar standpunt toelicht.

Dit is de brief die ze schreef.

"Er zijn nogal wat reacties op de docu ‘Stille getuigen’ die ik maakte en die vertoond werd op het proces van de Kasteelmoord. Mijn dochter is bevriend met de oudste kleindochter van André Gyselbrecht en stilaan werden de mama’s ook vriendinnen. Daardoor ken ik het verhaal, wat er voor en na de feiten gebeurd is, de weg die zij afgelegd hebben. Sommige momenten hebben we van dichtbij meegeleefd. Ik heb ervaren dat Elisabeth heel oprecht is. Het is een complex en tragisch verhaal.

André Gyselbrecht ken ik niet. Ik ken hem alleen van de verhalen van de kleinkinderen, van zijn dochter en later ook van zijn zonen en van zijn vrouw Monique. Toen ik gecontacteerd werd om de getuigenis van Monique te filmen heb ik direct toegestemd. En ik sta er achter omdat het hun genuanceerde en waarachtige getuigenis is van wat hen overkomen is en hoe het zover kon komen dat hun geliefde vader, grootvader,… geen andere uitweg zag om zijn kleinkinderen te beschermen dan het doden van zijn schoonzoon. Iets wat ze nooit van hem verwacht hadden. "Hij moet radeloos geweest zijn”.

In dit filmpje krijgen die ‘stille getuigen’ (die anders niet gehoord werden tijdens het proces) een stem. Ik ben blij dat ik daar mijn steentje kon toe bijdragen. Uiteraard zijn de quotes die geciteerd worden op TV en in de kranten - uit hun context- minder genuanceerd.

Om juridische redenen mag ik hier verder niet op reageren."