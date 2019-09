Lien Van de Kelder woont nu in Thailand: “Ik haal de kindjes van school met een tuktuk” HL

00u00 0 Showbizz "Het was logisch dat we deze keer wél zouden meegaan." Lien Van de Kelder (36) heeft haar leven in België tijdelijk 'on hold' gezet en reisde samen met haar kinderen haar man, Hans Herbots (49), achterna. Die regisseert de komende maanden in Bangkok 'The Serpent', een nieuwe tv-serie voor Netflix en BBC. "Het was voor iedereen aanpassen, maar vooral voor de kindjes. Die volgen nu les in het Frans en het Engels."

Hans Herbots is bij ons vooral bekend als de regisseur van reeksen als 'Het goddelijke monster' en 'Vermist', maar hij blijft de buitenlandse tv-opdrachten aan elkaar rijgen. Na 'The Spiral', 'Rellik', 'Cobra' en 'Riviera' draait hij nu 'The Serpent'. "Hans moest daarvoor wel vier maanden naar Bangkok verhuizen", zegt Lien. "Omdat hij de voorbije twee jaar ook al bijna voortdurend in het buitenland werkte en enkel in het weekend thuis was, begon dat wat te wegen. Zowel op hem als op ons. Het was dus logisch dat de kleintjes (de 4-jarige Victor en 6-jarige Jeanne, red.) en ik deze keer wél zouden meegaan. Hans' oudste dochter, Cato (21), zit op dit moment op Erasmus in Mexico en zal van onze afwezigheid geen last hebben. Haar zus Stine (19) reisde wel mee naar Thailand en blijft bij ons tot haar academiejaar begint. Met kerst zijn we weer thuis. Of ik vanwege dit avontuur uit 'Familie' werd geschreven? Goh, laten we zeggen dat het verdwijnen van mijn personage wel goed uitkwam. (lacht)"

No stress

Het is niet Liens eerste bezoek aan Bangkok. "In 2007 was ik hier al eens met mijn toenmalige 'Thuis'-collega en boezemvriendin Viv Van Dingenen en in 2015 bezochten we Thailand met onze vier kinderen. Bangkok is sindsdien nog drukker geworden. Echt ongelofelijk. De Antwerpse Ring is er niks tegen. Nochtans stressen de mensen hier niet, ook al staan ze constant in de file. Terwijl Hans op de set staat, werk ik hier verder voor mijn kantoor rond auteurs- en merkenrecht in Mechelen. Dat gaat vrij vlot. Enkel het tijdsverschil is soms lastig, aangezien de kantoren in België pas rond 9 uur echt opengaan en dan is het hier al 14 uur. Misschien ga ik hier ook nog acteren. Enkele weken geleden heb ik in Londen auditie gedaan voor 'The Serpent', maar uiteindelijk hebben ze iemand anders voor die rol gekozen. Het scenario verandert echter nog constant en er komen ook steeds nog rollen bij. Het zou fijn zijn, mocht het alsnog lukken om een rol te bemachtigen. Ach, we zien wel. Ik zit nu in het bestand van Netflix en BBC, wat altijd goed is. (lacht)"

Eten voor 1 euro

"Los van de ergerlijke files gaat het hier goed met ons. Al was het natuurlijk wel een grote aanpassing. Vooral voor de kindjes. Die zijn nog erg jong en gaan hier de ene dag in het Engels en de andere dag in het Frans naar school." Die internationale school was trouwens het enige wat Lien en Hans zelf moesten regelen, want de productie van 'The Serpent' zorgde voor al de rest. "De eerste keren dat ik de kinderen aan de school afzette, was het afscheid wat stilletjes. Maar als ik hen ging halen, zongen ze steevast Franse liedjes. Ik haal hen trouwens op met een tuktuk, iets wat ze zalig vinden. Het eten vinden ze ook een heerlijke ontdekking. Bij de stalletjes op straat kan je al eten voor 40 baht, wat ongeveer een euro is. Ze missen natuurlijk wel hun vriendjes in België, maar 's avonds zijn ze altijd enthousiast. Het is ook heel mooi om te zien hoe ze mekaar helpen met de taal en de nieuwe vriendjes. En hoe ze hun eerste woordjes Frans en Engels spreken. Ze zijn hier wel wat strenger op school. De eerste les moesten alle kindjes op een tapijt zitten, stil zijn en 'Je suis présent' zeggen als ze hun naam hoorden. Ik besef nu nogmaals hoe gelukkig we ons in België mogen prijzen met ons kwalitatief en zo goed als gratis onderwijs, dat voor iedereen toegankelijk is. We vinden dat evident, maar dat is het helemaal niet."

Concerten en tournee

"Vier maanden wonen en werken in Bangkok blijft een groot avontuur. Het was niet evident om ons leven in België tijdelijk on hold te zetten en alles te regelen. Maar dit was een unieke kans, waar we heel dankbaar voor zijn. Hans en ik hebben vroeger al eens een paar maanden in het buitenland gewoond en gewerkt, maar Kopenhagen is Europa. Het lijkt dus erg op wat we kennen. En toen had ik ook nog geen kinderen. Het is ook een heel groot verschil als je je werk op de set met een gezin moet combineren. Ik blijf trouwens geen vier volledige maanden in Bangkok. In november kom ik even terug om met Jan De Smet een aantal concerten van 'Salut la Copine' te zingen en te repeteren voor onze nieuwe tournee 'Smartschade' met Mauro. Ik kijk ernaar uit om in die periode mijn vrienden en familie terug te zien. Uiteindelijk mis je dat toch het meest."

