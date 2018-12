Lien Van de Kelder: “Die kwetsende commentaren tijdens ‘Steracteur Sterartiest’ waren écht niet nodig” Jan Ruysbergh

18 december 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz Marie heeft populaire Evy vermoord, en dus krijgt Lien Van de Kelder (36) er op sociale media volop van langs. Maar weet u wat haar écht heeft geraakt? De kwetsende commentaren van de jury tijdens ‘Steracteur Sterartiest’. “Daardoor heb ik tien jaar lang niet meer durven te zingen”, onthult Lien, die nu werkt aan een muzikale tournee, deze week in Dag Allemaal.

Het zijn heftige tijden voor Marie Devlieger in ‘Familie’. En dus ook wel een beetje voor Lien Van de Kelder (36) die de getormenteerde psychiater intussen anderhalf jaar vertolkt. Ze heeft nog maar net de populaire Evy verstikt en is van de trap gevallen, terwijl ze verborgen houdt dat ze zwanger is van haar jonge minnaar Cédric, de zoon van haar aartsvijand Veronique. Met de moordpoging op Amélie lijkt ze dan toch niets te maken hebben. In die case is Marie-Rose nu de nieuwe hoofdverdachte geworden.

Lien heeft ook naast de set haar handen vol. Ze is ook nog steeds aan de slag als juriste. “Ja, ik heb mijn eigen bureau in Mechelen, samen met Bart Van Besien. Onze specialisatie is auteurs- en merkenrecht. Ik heb beide werelden nodig, ze houden elkaar in evenwicht”, zegt ze. “En ik zing ook nog. Na onze Franse tour ‘Salut la copine’ begin ik met Jan De Smet, Mauro Pawloski en een fantastische band te repeteren voor een nieuwe Nederlandstalige show, ‘Smartschade’. Met nog meer muziek met een hoek af. Mauro doet deze keer dus ook mee, aan hem is echt een serieuze hoek af. (lacht) Dat gaat echt tof worden. Jan is voor mij mijn muzikale mentor, die me opnieuw goesting en zelf­vertrouwen heeft gegeven om te zingen.”

Droom je er stiekem van om ooit een beroemde zangeres te worden?

Nee nee, helemaal niet. Ik zing gewoon graag. Als kind heb ik nog musical gedaan. Maar dat heeft lang stilgelegen tot ik in Montpellier studeerde en gevraagd werd om aan de eerste editie van ‘Steracteur Sterartiest’ deel te nemen. Om geld in te zamelen voor het goede doel was ons gezegd, en dat zag ik wel zitten. Ik koos voor Plan International. Maar in de praktijk bleek dat ik in een talentenjacht voor een of ander nieuw popidool was beland. Ik voelde me daar absoluut niet op mijn plaats.

Hoezo?

Van het goede doel was in de uitzendingen van het eerste seizoen amper sprake. Wel was er een jury, met o.a. Peter Koelewijn, die alle kandidaten neersabelde. Ik kan wel wat kritiek hebben, maar dit had niets meer te maken met geld inzamelen voor een goed doel. Had ik dat geweten, dan had ik nooit meegedaan. Die kwetsende commentaren waren echt niet nodig.

Je voelde je geschoffeerd?

Goh, nee, daarvoor moet meer gebeuren. Maar ik heb een jaar of tien niet meer durven te zingen. Tot ik met Jan De Smet zong voor Sing for the Climate en hij me achteraf belde voor wat later ‘Levenslappen en Smartliederen’ werd. Dat hij aan mij dacht, wat een eer! Maar het klikt keigoed en nu zijn we al vele uitverkochte zalen verder.

Misschien kan je muzikale talent ook geïntegreerd worden in ‘Familie’, zoals destijds bij Jacky Lafon. Rita ging zelfs zingen op een cruise.

O, ik dacht dat die vooral dronk. (lacht) Och, Marie heeft al eens geneuried, maar ik denk niet dat zingen in haar verhaallijn past.