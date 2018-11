Lien Van De Kelder (36) ontdekt in ‘Familie’ dat ze zwanger is... van haar toyboy HL

23 november 2018

20u40 0 Showbizz Verrassing van formaat in ‘Familie’: Marie (Lien Van de Kelder) is zwanger! Niet echt heuglijk nieuws, want de vader van haar kind is een tiener met wie ze nog maar een handvol dagen samen is en voor wie ze duidelijk weinig voelt.

Marie voelde zich de voorbije dagen wat ziekjes en annuleerde zelfs een theateravond wegens misselijkheid. In haar eentje voerde ze thuis met heel veel schrik een zwangerschapstest uit. Die bleek tot haar grote ontsteltenis positief. Dat wil dus zeggen dat de psychologe, die in de soap rond de 40 is, zwanger is van een studerende tiener: Cédric (Yanni Bourguignon). Een onverwachte wending, die het kluwen rond het manipulerende personage alleen maar ingewikkelder maakt.

Verdacht

Marie wordt er in de VTM-soap door haar ex Lars (Kürt Rogiers) al weken van verdacht dat zij zijn halfzus Amélie (Erika Van Tielen) heeft neergestoken, maar de schuld daarvan in de schoenen probeert te schuiven van haar rivale Veronique (Sandrine André). Lars weet immers dat Marie haar moeder ook al vermoord heeft. In een poging om Veronique en Lars alsnog uit elkaar te trekken, begon Marie zelfs een relatie met Veroniques naïeve zoon Cédric. Die had schoorvoetend bekend dat hij gevoelens voor haar koesterde, en daar maakte Marie handig misbruik van. En nu is de verbitterde vrouw dus al zwanger van haar toyboy. Hoe zullen de Van den Bossches daar op reageren? Met dit geheimpje achter de hand belooft het in elk geval een warme Kerst te worden voor de familie.

Actrice Lien Van de Kelder is in het echte leven trouwens maar 36 jaar en heeft met haar partner regisseur Hans Herbots een mooie zoon (4) en een dochter (5).