Lien Degol onthult haar beautygeheim: “Sexy met rimpels? Ik niet”

Celebrities Topmodel Naomi Campbell werd ooit hotelkamer geweigerd wegens haar huidskleur

22 oktober Na de recente ophef over de dood van George Floyd, spreekt ook Brits topmodel Naomi Campbell (50) zich uit over de kwestie. In The Times vertelt ze dat ze in Zuid-Frankrijk een hotelkamer geweigerd werd wegens haar huidskleur: “Deze incidenten maken me woedend. Het is onbeleefd en het wordt stilaan tijd om het probleem frontaal aan te pakken.”