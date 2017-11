Liefje van Mariah Carey wil haar manager worden TC

Na drie jaar is er een einde gekomen aan de samenwerking tussen Mariah Carey (47) en haar manager. En intussen ziet Bryan Tanaka (34), de jonge danser met wie de popster al bijna een jaar samen is, zijn kans schoon om die job in te pikken. "Mariah vindt het ook een goed plan", luidt het. Vrienden en familie zien het echter minder zitten. Volgens hen is Bryan vooral geïnteresseerd in de centen van zijn lief en wil hij via zijn job als manager nog meer van haar fortuin in handen krijgen. "Dan is er niemand meer die toeziet op de financiën van Mariah", luidt het.