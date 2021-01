Liefdesgeluk bij ‘Temptation’-deelnemers: Megan flirt erop los en Milou heeft een nieuwe vriend

Ze deelde een filmpje waarin ze op een boot zit en haar gekus met de onbekende gast boekdelen spreekt. De beelden zijn gemaakt in Dubai. De West-Vlaamse verblijft al een tijdje in die zonnige oliestaat.

Eigenlijk is het geen grote verrassing dat het niets is geworden met de Limburgse Joshua. Hij wilde onlangs niets bevestigen of ontkennen. “Ik wil er liever geen label of zo op plakken”, zei hij nadat Megan de foto van hen samen had gepost. “Megan en ik zijn allebei jong en voor nu is het gewoon leuk.” Interessant detail: het bewuste beeld is intussen verdwenen van Instagram...

Volledig scherm Megan maakte het gezellig in Dubai © RV

Tijdelijke break

Megan nam in 2018 aan ‘Temptation Island’ deel met haar toenmalige vriend Kevin. Die noemde haar ‘koekerond’ en maakte haar zwart op tv, voor Megan reden genoeg om Kevin te bedriegen met Joshua. Megan hoopte na afloop op méér, maar Joshua liet haar weten dat hij geen interesse had. Ze was daarna een tijdje samen met Joshua’s beste vriend Jochen.

In 2019 viel Megan dan voor de charmes van de 19 jaar oudere stripclubuitbater Maxence. Enkele maanden geleden - toen Megan voor Playboy poseerde - zei ze dat ze voor een ‘tijdelijke relatiebreak’ had gekozen. Ondertussen verwijderden de twee hun gezamenlijke foto’s van hun sociale media.

Ons Milou

Volledig scherm Milou en Heikki © VIJF

Ook de Nederlandse Milou van Agtmael (24), de ex van Heikki Geens (25), is klaar om met haar nieuwe vriend naar buiten te treden, zo blijkt uit enkele foto’s op Instagram. Milou is nu samen met Martijn van Leeuwen. Hij studeert International Business in Eindhoven en is actief in het kartingcircuit. “Soms wéét je gewoon dat het tijd is om met iets nieuws te starten, en om te geloven in de magie van dat nieuwe”, aldus Milou.

Haar ex Heikki heeft trouwens ook een nieuwe liefde. Hij is sinds kort samen met de knappe brunette Kaylee Possemiers (24), een verkoopster uit Schoten.

Volledig scherm Temptation Island Milou van Agtmael en haar nieuwe vriend Martijn © RV

Volledig scherm Kaylee Possemiers - nieuwe vriendin Heikki Geens uit Temptation Island © RV

Haar kleine engeltje

Verleidster Amber Van Geert (22) beviel een dikke maand geleden dan weer van Amari, haar zoontje met Arda Türker (27). Ondertussen is Amber smoorverliefd op haar baby’tje, maar ze heeft het moeilijk met haar lichaam. “Ja, ik heb nog een buikje na mijn zwangerschap”, laat ze weten. “Ook al zit ik terug op mijn gewone gewicht, toch zie je nog loshangend vel. Dat is nu eenmaal de realiteit na een zwangerschap... Om eerlijk te zijn zit het me wel dwars, dat hangende vel. Ik kan niet gelukkiger zijn met mijn kleine engeltje, maar ik kan niet wachten om eindelijk terug te sporten.”

Volledig scherm Arda en Amber poseren met zoontje Amari. © RV