Liefdesbreuk voor Jitske Van de Veire: “Er is niets gebeurd, het is gewoon misgelopen”

“Het is normaal dat een relatie eindigt, dat is oké.” Ze haalde het enkele maanden geleden nog aan toen het over haar ex-vriendin Marthe ging, maar ondertussen moet influencer/kapster Jitske Van de Veire opnieuw een liefdesbreuk verwerken. Zo vormt de oudste dochter van Peter Van de Veire (49) niet langer een koppel met badmintonspeelster Flore Vandenhoucke. “Het klopt dat onze relatie gedaan is”, laat Jitske weten. “Of het een beetje met me gaat? Ja hoor, ik ben zeker en vast oké. De precieze reden van onze breuk hou ik wel liever voor mezelf. Het is niet dat er iets gebeurd is, het is gewoon misgelopen.”