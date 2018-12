Liefdesavontuur tussen Gordon en 24-jarig model alweer voorbij: “Hij is een instabiel wrak” KD

13 december 2018

11u29

Bron: ANP/De Telegraaf 0 Showbizz Het liefdesavontuur tussen Gordon Heuckeroth (50) en het 24-jarige Zuid-Afrikaanse model Ryk du Preez is alweer voorbij. “Mijn liefdesleven is een ramp”, vertelt Gordon in het Nederlandse blad De Telegraaf.

Dat het de liefde nu al op is tussen Gordon en Ryk is verbazingwekkend, want de twee pronkten nog maar net met hun relatie. “Het klikte vrij snel tussen ons. Ik heb dan ook een aantal nachten bij Gordon doorgebracht”, zei het model enkele dagen geleden nog. Maar de 24-jarige nuanceerde toen al dat het niet om een vaste relatie, maar om een ‘verbintenis’ ging. Volgens Gordon is ook die verbintenis nu verbroken. “Ik heb opnieuw te maken met een instabiel wrak”, klinkt het fel.

“Het is gewoon weer een grote ramp”, verduidelijkt Gordon verder in De Telegraaf nadat hij Ryk terug op het vliegtuig naar huis had gezet. De Zuid-Afrikaan was amper 24 uur bij de presentator in Nederland geweest. “Hij slaapt zelfs niet meer bij mij. Ryk had een hotelkamer op het vliegveld. Het is mij allemaal niet gegund. Dit is echt pijnlijk.”

Van Gordon is bekend dat hij een zwak heeft voor jonge, mooie mannen. Zo behoren onder andere fotomodellen Sander en Raoul van der Heijden tot z’n ex-liefjes. Zijn laatste liefdesavontuur liep in februari op de klippen nadat bleek dat Kevin, een arts in opleiding, volgens Gordon een dubbelleven leidde. De 50-jarige baalt dat het niet lukt in de liefde. "Ik zoek een stukje genegenheid. Iemand die mij laat stralen. Het lukt gewoonweg niet.”