‘Liefde voor muziek’ wordt een jubileum-editie met oud-deelnemers: “Dit is veel meer dan zomaar een tv-programma”

K3, Regi, Clouseau, Stan Van Samang, Suzan & Freek, Laura Tesoro, Jasper Steverlinck, Tourist LeMC en Johannes Genard van School is Cool. Dat zijn de negen artiesten die dit najaar vertrekken voor de muzikale reis. Het gezelschap is niet zomaar gekozen, van de afgelopen negen seizoen werd telkens één artiest afgevaardigd. Dit najaar vertrekt het negental richting Zuid-Frankrijk, het muzikale verslag van hun reis is volgend voorjaar te zien op VTM.

K3 (seizoen 9): “Veel meer dan zomaar een tv-programma”

Volledig scherm K3 in Liefde voor Muziek © VTM

“Ik heb niets dan goede herinneringen aan de opnames van ‘Liefde voor muziek’. Het was één van de leukere en memorabele dingen die ik met K3 heb kunnen doen”, vertelt Hanne. “Ook nu weer is het heel spannend hoe de andere artiesten onze muziek gaan brengen en uiteraard kijken we ernaar uit om aan de slag gaan met hun songs”, gaat Marthe verder. “’Liefde voor mMuziek’ is veel meer dan zomaar een tv-programma. Het is een echt muzikaal feestje. Ik ben zo benieuwd naar wat dit avontuur ons opnieuw zal brengen!”, besluit Julia.

Clouseau (seizoen 3): “Zot avontuur”

Volledig scherm Clouseau in Liefde voor Muziek © Liefde voor muziek

“Wij zijn superenthousiast om met Clouseau nog eens deel te nemen aan ‘Liefde voor muziek’”, aldus Koen en Kris. “Het is gewoon een zot avontuur om in het repertoire van een aantal collega’s te duiken en één van hun songs naar onze hand te zetten. En zo mogelijk nog spannender is de vraag welk liedje van ons zij op hun beurt gekozen hebben en wat ze ervan gemaakt hebben. We kijken er bijzonder naar uit.”

Regi (seizoen 6): “Vrienden voor het leven gemaakt”

Volledig scherm Jake Reese en Regi in Liefde voor Muziek © VTM

“Ik ben heel dankbaar dat ik terug deel mag nemen aan het nieuwe seizoen van ‘Liefde voor muziek’. Toen ik er drie jaar geleden bij was, was het al een onvergetelijke ervaring. Ik heb toen ook vrienden voor het leven gemaakt. Nu kijk ik er enorm naar uit om opnieuw met de nummers van heel wat topartiesten aan de slag te gaan. Ik ga er sowieso een zwaar feestje van maken!”

Stan Van Samang (seizoen 1): “Het gaat me bij de strot grijpen”

Volledig scherm Stan Van Samang in Liefde voor Muziek © Liefde voor Muziek

Ik mocht het eerste seizoen van ‘Liefde voor muziek’ mee aftrappen en dat heeft eenvoudigweg mijn carrière en bij uitbreiding mijn hele leven veranderd. Nu mag ik dus nog eens mee, en ben ik enorm benieuwd naar wat de andere artiesten met mijn liedjes gaan doen. Dat het me bij de strot gaat grijpen weet ik al, maar daar stopt het. Heel spannend! Een ongelofelijke eer om in dit gezelschap te mogen vertoeven en hun liedjes te mogen aanpakken. Wat een heerlijk concept is het toch?! Ik kijk er zwaar naar uit.”

Jasper Steverlinck (seizoen 4): “Heel benieuwd naar Clouseau en Regi”

Volledig scherm Jasper Steverlinck in Liefde voor Muziek © VTM

“Ik ben heel benieuwd naar Clouseau, omdat ik hen al het langst ken. Ik ben benieuwd naar welke inspiratie zij hebben gevonden in mijn muziek. En verder… een dancehit van Regi gebaseerd op één van mijn droevigste songs zie ik ook wel zitten.”

Johannes Genard (seizoen 2): “Ontroerend reünie”

Volledig scherm Johannes Genard in Liefde voor Muziek © VTM

“Mijn eerste deelname is al acht jaar geleden: inmiddels heb ik drie albums en twee kindjes gemaakt dus voor mij is het een mooie, ontroerende reünie met het meest muzikale programma op televisie. Ik kijk het meest uit naar de overweldigende hoeveelheid muziek! Met meer artiesten, meer afleveringen en meer muziek pér aflevering.”

Suzan en Freek (seizoen 8): “Repertoires ontdekken”

Volledig scherm Suzan en Freek in Liefde voor Muziek © VTM

“’Liefde voor muziek was voor ons één van de leukste tv-ervaringen uit onze carrière tot nu toe. We waren dus superblij toen we opnieuw gevraagd werden voor het nieuwe seizoen. Het is voor ons een mooie mix van artiesten waar we bekend mee zijn, zoals Clouseau, K3 en Regi, en artiesten wiens repertoire we nog hebben mogen ontdekken. Van de vorige editie weten we hoe bijzonder het is om je eigen muziek te horen in een ander jasje, daar kijken we dit jaar dan ook extra naar uit.”

Tourist LeMC (seizoen 7): “Warme herinneringen”

Volledig scherm Tourist LeMC in Liefde voor Muziek © VTM

“Covers brengen voor een zetel vol collega’s zorgt ervoor dat we het beste in ons naar boven halen. Ik kijk uit naar de nieuwe muziek en uiteraard de kennismaking met enkele van de collega’s die ik nog niet persoonlijk ken. Ik heb warme herinneringen en fijne contacten overgehouden aan de editie waaraan ik heb meegedaan. Op naar ronde 2!”

Laura Tesoro (seizoen 5): “Al pronostiek gemaakt”

Volledig scherm Laura Tersoro in Liefde voor Muziek © VTM

“Ik voel me waanzinnig vereerd dat ik deel mag uitmaken van deze speciale editie van ‘Liefde voor muziek’. Wat een luxe om uit al deze mooie oeuvres aan cherry picking te mogen doen en er eigen versies van te kunnen maken. Ik ga me dan ook 200% smijten in het recreëren van al mijn covers en ik kijk stiekem ook al heel erg uit naar alle covers van mijn songs. Ik heb zelfs al een pronostiek gemaakt (lacht).”

