Liefde volgens de Lau? Je leven riskeren op een schaatsbaan

Roos kon hem verleiden tot een avondje schaatsen. Dat verliep wonderwel zonder ongelukken.

"Love is... him stepping out of his comfort zone because you really wanted to go ice skating." Vrij vertaald: Roos moest flink zagen om de Lau tot het aantrekken van een paar schaatsen te bewegen. Want hij had geen zin. En we begrijpen hem wel een beetje. Net als iederéén die zich zijn escapades in 'Sterren op de Dansvloer' nog herinnert. Soepelheid, lenigheid, evenwicht... Het bleken toen niet de sterkste punten van Astrids broer te zijn. En laat je die net nodig hebben tijdens het schaatsen. Je zou voor minder vrezen voor gebroken botten. Maar de Lau ging dus toch het ijs op. Liefde heet zoiets dan.