Liefde op het eerste gezicht voor Yentl en Jori: “Nooit verwacht dat ik bij de aankoop van mijn bed ook een lief mee naar huis zou krijgen”

Drie maanden zijn er intussen verstreken, en dat blijkt ook in de liefde het ideale moment om met het nieuws naar buiten te komen: het is ‘aan’ tussen influencer Yentl Keuppens, die je misschien ook nog kent uit Pink Ambition, en ondernemer Jori Martens, die vorig jaar nog te zien was in The Sky is the Limit. Hij heeft een bedden- en jacuzzizaak in Aarschot, en uitgerekend daar hebben de twee elkaar leren kennen. “Ik was op zoek naar een nieuw bed en op aanraden van mama en papa – onze ouders supporterden vroeger nog samen voor dezelfde volleybalploeg – ben ik daar gaan kijken.” Een beslissing met grote gevolgen. “Ik zag Yentl op de camerabeelden van de winkel”, vertelt Jori. “Ze kreeg net informatie van een collega en ik dacht meteen: ‘Dit ga ik even overnemen (lacht)’. Ik kende haar nochtans niet en zij wist ook niet dat ik meedeed aan ‘The Sky is the Limit’. Maar dat vind ik net geweldig. Zo kan je elkaar leren kennen zonder vooroordelen.”