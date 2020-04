Liefde op de ‘Thuis’-set: Mathias Vergels vormt koppel met tegenspeelster Lynn Van den Broeck BDB

14 april 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz ‘Thuis’-acteur Mathias Vergels (27) heeft na een woelige periode nieuw liefdesgeluk gevonden. En dat op de set van de populaire Eén-soap. De zanger en acteur vormt namelijk sinds kort een koppel met Lynn Van den Broeck (27), die Viv speelt in ‘Thuis’. Dat is te lezen in het weekblad Dag Allemaal.

Verdere commentaar over hun prille relatie willen de twee niet geven en dat is niet onbegrijpelijk. Vergels is namelijk pas gescheiden van Julie Houtman (27), met wie hij ook een zoontje heeft: de bijna 2-jarige Emile. Julie kondigde op 15 maart op Instagram aan dat haar huwelijk op de klippen was gelopen. “Mathias en ik hebben besloten elk onze eigen weg te gaan. We zullen voor altijd met elkaar verbonden zijn door Emile, waardoor een goede verstandhouding op dit moment primeert.”

En nu is er met Lynn Van den Broeck dus een nieuwe vrouw in het leven van Vergels. Voor de ‘Thuis’-kijkers komt de romance tussen de twee acteurs alvast niet als een verrassing. Viv en Mathias hadden in de soap enkele maanden geleden een kusscène en fans merkten toen een duidelijke chemie op tussen de twee.

