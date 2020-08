Liefde achter de schermen van ‘Chateau Meiland’: Maxime vormt koppel met cameraman Leroy BDB

27 augustus 2020

18u39

Bron: ANP/RTL Boulevard 0 Showbizz Maxime Meiland (24) heeft een nieuwe vriend. Dat heeft haar vader Martien (59) bevestigd aan het Nederlandse tv-programma RTL Boulevard. De gelukkige is cameraman Leroy Molkenboer, die Maxime leerde kennen tijdens opnames voor hun realityprogramma ‘Chateau Meiland’ in Frankrijk.

De geruchten over de nieuwe vriend van Maxime laaiden op toen de realityster woensdagavond een familiekiekje deelde op Instagram. Daarop was te zien hoe ze haar hand op de schouder van een mysterieuze blonde man legde. Volgens het tv-programma ‘Shownieuws' was de kerel in kwestie Leroy Molkenboer, een cameraman die ook meewerkte aan ‘Chateau Meiland’.

Dat nieuws is dus intussen bevestigd door vader Martien. “Ja, Maxime heeft een nieuwe vriend”, vertelde hij aan RTL Boulevard. “Hij heeft meegewerkt aan een teaser van ‘Chateau Meiland’. Ik had de vonk tussen de twee toen meteen opgemerkt. De eerste avond na de opnames zaten we te ‘wijnen’ en toen zei hij tegen Erica: ‘Het is net alsof ik in een warm bad kom bij deze familie.’ Nou, dat is natuurlijk leuk om te horen."

Knap en vriendelijk

Martien laat weten “heel blij” te zijn voor het koppel. Hij heeft zijn nieuwe schoonzoon helemaal goedgekeurd. “Het is echt een onwijs leuke jongen. Buiten dat hij er goed uitziet, is hij heel vriendelijk en gezellig. En hij past helemaal binnen onze familie. Je zou hem zelfs het eerste echte vriendje van Maxime kunnen noemen.”

Maxime heeft al een 3-jarig dochtertje Claire. Over de identiteit van de vader hield de Nederlandse de lippen altijd stijf op elkaar. “Ik vormde geen koppel met hem toen Claire verwerkt werd en nadien maakte hij snel duidelijk dat hij geen rol wilde spelen in haar leven”, vertelde ze daar eerder over.

