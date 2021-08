Lief van Miss België Kedist Deltour is wereldkampioen MMA

De zenuwen stonden zwaar gespannen gisteren. Heel even leek het dat het geplande kamp tussen Keita en zijn tegenstander in Amsterdam niet zou kunnen doorgaan. “Mijn tegenstander is zo hard moeten vermageren voor deze wedstrijd, dat hij in het ziekenhuis is opgenomen", liet Keita ons weten. Uiteindelijk werd er een nieuwe tegenstander gewikt en gewogen en kon het kamp gisteravond dan toch doorgaan, in Utrecht. “Ik ben er zeker van dat hij gaat winnen”, zei Kedist ons afgelopen week nog in hun eerste dubbelinterview. En gelijk had onze Miss België. Gisteravond stond ze te blinken van trots naast haar wereldkampioen MMA (Mixed Martial Arts).

Een titel die heel wat deuren opent, zo vertelde Keita in datzelfde interview. “De winnaar krijgt een contract in Amerika. Dat zou een tiental gevechten inhouden, plus trainingskampen. Mijn grootste droom”, zei hij. Keita is sinds twee jaar professioneel bezig met MMA. “Een gevecht in Amerika lokt gemakkelijk een miljoen toeschouwers. En er is ook het geld. De minst betaalde vechter krijgt om deel te nemen aan een gevecht alleen al 15.000 euro. Als je dan nog presteert, verdien je er nog eens 50.000 euro bovenop. En voor de trainingen betalen ze je óók. Er zijn vechters die 30 tot 50 miljoen euro per jaar verdienen via de UFC (Ultimate Fighting Championship, red.).” Mogelijk zit zelfs een verhuis richting Amerika erin, maar die plannen worden later bekeken.