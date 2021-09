Lief van Britney Spears gespot op zoek naar verlovingsring

Muziek StuBru en The Subs dansen op 1 oktober in een zo goed als uitver­kocht Sportpa­leis

1 september Op vrijdag 1 oktober mogen we onze dansbenen weer van stal halen, want dan gaan de clubs en discotheken opnieuw open. Ook Studio Brussel organiseert die dag met ‘I Want To Dance Again’ een groot feest, en dat in het Antwerpse Sportpaleis. The Subs zullen er voor een gigantische rave zorgen.