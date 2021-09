Lief Britney Spears gespot op zoek naar verlovingsring

Showbizz Kat Kerkhofs wordt nieuwe gezicht van de Roze Mars

2 september Vanaf vandaag kan iedereen zich inschrijven voor de vierde editie van De Roze Mars. Kat Kerkhofs neemt de fakkel over van Ella Leyers en wordt de nieuwe ambassadrice. Zij motiveert alle Belgen om gedurende de maand oktober dagelijks 10.000 stappen te zetten. Deelnemers werken zo aan hun eigen gezondheid en geven de strijd tegen borstkanker een duwtje in de rug. Op vraag van de deelnemers van de vorige edities, kan je jezelf of je team nu laten sponsoren. Nieuw is ook dat iedereen bij het team van Kat kan aansluiten.