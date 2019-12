Liedjesschrijver van ‘Friends’ overleden DBJ

25 december 2019

12u04 0 showbizz De succesvolle liedjesschrijver Allee Willis is overleden. De Amerikaanse stierf dinsdag in Los Angeles na een hartstilstand, melden Amerikaanse media. Ze is 72 jaar geworden. Ze schreef onder meer de tekst voor de generiek van ‘Friends’ en schreef ook teksten voor Earth, Wind & Fire.

Tekstschrijfster Allee Willis werkte gedurende haar carrière mee aan talloze bekende liedjes waaronder de Earth, Wind & Fire-hits ‘September’ en ‘Boogie Wonderland’. Ook was ze mede het brein achter ‘I’ll Be There For You’, de tv-tune van de nog altijd immens populaire sitcom ‘Friends’, ingezongen door The Rembrandts.

“Ik heb, heel gelukkig, een aantal nummers gemaakt die nooit meer verdwijnen”, zei Willis in 2018 tegen The New York Times toen ze werd opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. “Maar over die negenhonderd andere nummers heeft niemand het meer.” Ze won Grammy’s voor het schrijven van musical The Color Purple en de soundtrack van Beverly Hills Cop.

Willis werkte ook samen met onder anderen The Pointer Sisters, Pet Shop Boys en Dusty Springfield. De laatste maanden was ze in haar eigen huis met rapper Big Sean bezig aan nieuw materiaal.