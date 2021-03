Lidewij Nuitten vindt haar jeugdlief Mark.... die Rafaël blijkt te heten: “Ik herkende haar bij Danira”

ShowbizzHij bleek uiteindelijk niet Mark, maar Rafaël te heten. Drie afleveringen lang zocht reporter Lidewij Nuitten in 'Waar is Mark?' naar haar allereerste jeugdliefje en uiteindelijk vond ze hem. Hij reageerde na een oproep in 'Vandaag' en herkende haar meteen.

Reporter Lidewij Nuitten ging op zoek naar haar jeugdliefde in een ontwapende docureeks. Het zou bovendien geen gemakkelijke zoektocht worden. Het enige aanknopingspunt dat Lidewij had, was een vage jeugdherinnering van toen ze acht jaar was. Toen ontmoette de reporter haar jeugdliefde, een jongen met een donkere huidskleur, op een sportkamp in de Kempen. Daarnaast wist ze nog dat Mark op het einde van het kamp werd opgehaald door twee blanke ouders. Vermoedelijk moest ze dus op zoek naar een man die geadopteerd is geweest.

Speld in een hooiberg

Dankzij haar mama had ze al snel een vertrekpunt gevonden. “Zij wist me meteen te vertellen dat het sportkamp waar ik Mark leerde kennen, waarschijnlijk in de Hoge Rielen was”, aldus Lidewij in een eerder interview. Al bleef het zonder foto of familienaam zoeken naar een speld in een hooiberg. Na drie maanden zoeken, riep ze dan ook de hulp in van Vlaanderen. Zo deed ze een oproep in ‘Vandaag’, de talkshow van Danira Boukhriss. Iedereen die Mark herkende uit de beschrijving van Lidewij kon haar helpen door simpelweg een mailtje te sturen. Een goede zet, zo blijkt. Mark werd na de oproep in ‘Vandaag’ al snel gevonden, maar niet door een oude kennis of vriend. Het was de man zelf, die eigenlijk Rafaël heet, die haar na haar vraag in de talkshow gecontacteerd heeft.

Ze zocht de hele tijd naar een Afrikaan uit de Kempen, maar Mark bleek dus Rafaël. Een geadopteerde Braziliaan van 28 uit het Leuvense. De man veranderde zijn naam nadat hij op zijn vijftiende zijn biologische moeder in Brazilië had bezocht en leerde dat zij hem zo had genoemd. Mark was de naam die zijn Vlaamse adoptieouders hem gaven.

Bloednerveus

Rafaël contacteerde Lidewij (29) na haar oproep in 'Vandaag', de talkshow van Danira Boukhriss. Toen die van hem telefoon kreeg en duidelijk werd dat alle puzzelstukjes in elkaar pasten, sloeg ze helemaal rood aan. "Sorry, maar ik ben even van mijn melk", stamelde ze.

Vrijgezel Rafaël, een adviseur in de zelfbouwmarkt en vader van twee, vertelde zelfs dat hij zich Lidewij en het sportkamp nog levendig herinnert. "Ik herkende je bij Danira, maar toen je daar een jeugdfoto liet zien, wist ik het helemaal zeker. Dat was mijn liefje van vroeger." Of hij Lidewij al die tijd nooit op tv had gezien? "Ik ben niet echt een Eén-kijker", lacht hij wanneer de twee elkaar tijdens een wandeling ontmoeten. "Geeft niet", lacht een bloednerveuze Lidewij. "Er zijn vast ook heel veel pluspunten aan jou."

LEES OOK: