“Lichte paniek”: nieuwe woning van miljonairskoppel uit ‘Blind gekocht’ lijkt één belangrijke kamer te missen

Celebrities ‘Baby One More Time’: Britney Spears (40) zwanger van derde kind, na jarenlang verplicht anticoncep­tie te nemen

Britney Spears (40) is zwanger van haar derde kindje. De zangeres moest naar eigen zeggen jarenlang verplicht anticonceptie nemen omdat ze onder toezicht stond, maar ze is nu weer vrij om haar eigen leven te plannen. En daar hoort gezinsuitbreiding bij. “Mijn echtgenoot dacht dat ik gewoon te veel gegeten had, maar niets was minder waar."

12 april