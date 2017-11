Lichaamstaalexpert: “De Pauw komt oprecht over als geslagen hond” Brecht Herman

21u09 0 Youtube Bart De Pauw mededeling Youtube stopzetting samenwerking met Vrt Showbizz Volgens Wim Meulders, expert in lichaamstaal, lijkt Bart De Pauw in zijn videoboodschap oprecht aangeslagen te zijn. “Hij is echt onder de indruk van het gebeuren. Al weet je met hem natuurlijk nooit: hij is een geweldige acteur.”

Zelfs voor iemand die gespecialiseerd is hoe mensen zich gedragen, is het filmpje van Bart De Pauw moeilijk te analyseren. “Hij is een heel goede acteur en een doorwinterd televisiemaker, dus bijzonder moeilijk in te schatten”, zegt Wim Meulders. “We weten ook niet of deze boodschap spontaan is opgenomen of dat hij er lang over heeft nagedacht. Helemaal onvoorbereid is hij wellicht niet, daarvoor duurt zijn boodschap iets te lang (3 minuten en 35 seconden; red.).”

“Naar mijn gevoel komt hij heel authentiek over. Hij zit erbij als een geslagen hond en zijn lichaamstaal straalt dat ook consequent uit: hij schudt zijn hoofd meermaals heen en weer, kijkt alle richtingen uit en trekt regelmatig zijn schouders op. Ook de krop in de keel lijkt niet gespeeld.” Niets wijst erop dat hij staalhard liegt. “Hij frunnikt wel een keer aan zijn neus, maar niet op een belangrijk moment. De enige keer dat ik twijfel aan zijn oprechtheid, is wanneer hij vertelt dat hij niet weet waarover de klachten gaan. Dan trekt hij zijn mond nogal scheef. Bovendien zegt hij uiteindelijk ook dat het onder meer over sms'jes zou gaan.”

De Pauw geeft de indruk dat hij weinig verkeerd heeft gedaan. “Mocht blijken dat het om bijzonder ernstige feiten gaat, wil dat zeggen dat hij met zijn video ofwel de schade probeert te beperken ofwel dat hij totaal niet beseft dat hij een grens heeft overschreden.”