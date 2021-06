Lichaamstaalexpert: “Als Lil’ Kleine zijn verloofde kust, verstart ze”

FILM Matthias Schoe­naerts staat voor nieuwe film op de set met Taylor Swift, Rami Malek en Robert De Niro

8:23 Matthias Schoenaerts (43) is binnenkort te zien in een nieuwe film van regisseur David O. Russell. Over de prent is nog niet veel geweten, alleen dat er een heuse sterrencast aanwezig is op de set. Eerder raakte al bekend dat onder meer Robert De Niro, Christian Bale en Margot Robbie een rol mogen spelen in de film. Nu mag ook Taylor Swift toegevoegd worden aan dat lijstje.