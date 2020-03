Liandra Sadzo uit ‘De Buurtpolitie’ heeft Chileense roots: “In Chili kom ik tot rust” Christophe D’Huysser

05 maart 2020

06u00

Bron: Story 0 Showbizz De ploeg van ‘De Buurtpolitie’ heeft versterking gekregen in de persoon van Liandra Sadzo (20). Misschien ken je haar al als Kyra uit ‘D5R’ of Merel in ‘#LikeMe’. In ‘De Buurtpolitie’ gaat de actrice met Chileense roots door het leven als agente Louise. Story onderwerpt haar aan acht vragen.

Herken je jezelf in je ‘Buurtpolitie’-personage?

Deels. Louise is ietwat mysterieus en laat niet onmiddellijk in haar kaarten kijken. Ik ook niet. Tijdens een eerste gesprek observeer ik liever. Maar eens ik iemand vertrouw, ben ik een open boek. Soms zelfs iets te open, want ik geef altijd mijn mening. De meesten waarderen dat, maar niet iedereen. Net als Louise kan ik ook écht niet tegen onrecht.

Zou een job als agent in het echte leven iets voor jou zijn?

Ja, echt wel! Maar dan wel met zoveel actie en spanning als in ‘CSI -Miami’ of ‘Hawaii Five-0'. Wat die allemaal meemaken. Administratief werk zoals boetes invoeren in een computersysteem zou dan weer niets voor mij zijn. Nee, dan liever mee de straat opgaan, op patrouille, in een achtervolging of undercover. Dat lijkt me echt super.

Word je al herkend op straat?

Dat gebeurt dagelijks. Eén meisje werd zelfs hysterisch toen ze me zag. Ze stormde haar huis binnen om haar gsm te pakken voor een selfie. Voor het geval ze me nooit meer zou tegenkomen. Ik dacht bij mij mezelf: ‘Die moest eens weten dat ik juist bij haar om de hoek woon (lacht).’

Heb je een vriend?

Ja hoor, we zijn zelfs al vijf jaar samen.We hebben elkaar leren kennen toen ik moest optreden en hij aanwezig was als promoboy voor een jongerenmagazine waarin ik met een interview voor ‘D5R’ stond. Het belangrijkste in onze relatie vind ik dat we elkaar kunnen vertrouwen. Anders kan je er maar beter mee stoppen.

Schuilt er nog een kind in jou?

O ja. Ik ben dan wel twintig, ik word nog steeds graag vertroeteld, zeker door mijn mama. Ze geeft de beste rugmassages ooit. Daarvoor durf ik haar zelfs wakker te maken.

Wat zou je aan jezelf willen veranderen?

Ik zou graag wat zelfverzekerder zijn. Ik lijk naar verluidt heel assertief, maar ik twijfel soms aan mezelf. Ben ik wel goed bezig? Moet ik iets veranderen? Vinden de mensen me écht leuk? Ik leef een beetje in een artificiële wereld en dan stel je je soms zulke vragen.

Hoe sportief ben jij?

Vroeger meer dan nu. Dat komt, vooral door mijn drukke agenda. Ik combineer mijn acteerwerk met mijn studies Interieur en Design en mijn projecten als social influencer/content creator. Vroeger deed ik echt veel aan sport, vooral dans. Nu probeer ik mijn conditie te onderhouden met fitness. Als ik daar tenminste de tijd voor vind. Gelukkig helpen de danstrainingen voor ‘#LikeMe’ mijn conditie op peil te houden.

Je papa is Belg, je mama Chileense. Ben je al in Chili geweest?

Ik heb er gewoond en ben er naar school gegaan van mijn 3 tot mijn 5 jaar. Daar heb ik dus ook Spaans geleerd. Ik hou van Chili, ik kom er echt tot rust. Daar zijn voelt als pure vakantie. Familie en vrienden zijn heilig voor de Chilenen, en ik koester die mentaliteit. Al is het maar om samen te barbecueën. Een lekkere choripan (Chileense hotdog, red.) gaat er altijd in!