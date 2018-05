Liam Payne laat One Direction even herleven EVDB

27 mei 2018

17u30 1 Showbizz Liam Payne bracht zaterdag zijn fans in extase toen hij tijdens een optreden de hit 'History' van One Direction zong. Veel Directioners hielden het niet droog toen er tijdens Liams optreden op BBC Radio 1 Biggest Weekend in Swansea oude beelden van One Direction werden vertoond.

Fans uitten op Twitter hun emotionele reactie op zijn keuze voor 'History', de laatste hit van de band. "Ik huilde toen Liam Payne History zong op Biggest Weekend", schrijft een fan.

"Liam Payne, ik ben zo trots op je. Een geweldig optreden op Biggest Weekend! Iedereen danste en zong en wauw! Je liet me huilen met History ... dank je! Hou zoveel van je", laat een andere liefhebber weten. Een zeer emotionele Directioner twittert: "Hoe kon je me dit aandoen, de videoclip kwam heel hard aan en ik eindigde zwemmend in een bad van tranen."

De keuze van het nummer zou een verdere aanwijzing kunnen zijn dat de band een reünie plant. Liam zei vorige maand al dat het voor de jongens geweldig zou zijn om bij elkaar te komen voor een One Direction-festival.