Liam Gallagher: "Noel mag geen reünie van zijn vrouw"

19u35

Noel Gallagher zou staan te popelen om Oasis weer nieuw leven in te blazen. Maar volgens zijn tweelingbroer Liam is een reünie niet aan de orde. "Dat mag hij niet van zijn vrouw", zegt Liam in een interview met Q Magazine.

Volgens Liam zit Noel behoorlijk onder de plak bij zijn vrouw Sara. "Diep in zijn hart wil hij in volle stadions spelen, maar dat kan niet zonder mij", zegt Liam. Hij voegt er ook nog aan toe dat Noel als soloartiest te weinig klaarspeelt om een groot publiek te trekken. "Hij heeft het gewoon niet meer in zich."

Of Noel echt niet mag van zijn vrouw is onduidelijk. Toen de geruchten over een mogelijke reünie van Oasis eind vorig jaar aanzwollen, was Noel de eerste die liet blijken daar helemaal geen trek in te hebben.