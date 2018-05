Liam Gallagher presenteert biografische documentaire op festival van Cannes TC

04 mei 2018

Liam Gallager komt naar het festival van Cannes om er zijn nieuwe documentaire 'As It Was' voor te stellen. Volgens de rockster vertelt de film het verhaal van zijn muzikale comeback. Insiders verwachten dat zijn broer Noel geen grote fan van de film zal zijn.

Volgens de perstekst is 'As It Was' een emotioneel verhaal over een van de meest legendarische frontmannen die de rockwereld ooit gekend heeft. In de film zien we hoe Liam moet afkicken van de successen die hij kende bij Oasis en hoe hij een moeilijke periode van verveling, drankverslaving en rechtszaken overleefde om uiteindelijk met zijn nieuwe band Beady Eye terug te keren door de grote poort. "Hij laat vooral ook zien hoe ik opnieuw uit de schaduw van mijn broer trad en zijn successen overtref", gaf Liam ook nog zelf mee. Volgens insiders moet er dan ook niet getwijfeld worden: in de film rekent Liam meer dan één keer op botte wijze af met Noel, met wie hij al jaren overhoop ligt. De film gaat in première in Cannes.