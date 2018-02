Liam Gallagher doet bizarre uitspraak: "Duitse politie trok mijn voortanden uit met een tang" SD

19 februari 2018

15u54 0 Showbizz Liam Gallagher (45) doet een bizarre uitspraak over een incident dat in 2002 in München plaatsvond. De gewezen Oasis-zanger beweert dat de Duitse politie destijds zijn voortanden met een tang uittrok.

Heethoofd Liam geraakte in 2002 betrokken bij een vechtpartij in een hotelbar in München. "Ik herinner me dat we aan een tafeltje onder een balkon zaten", vertelt hij aan The Guardian. "Plots greep onze bodyguard ons bij de nek en trok ons over de tafel. Seconden later gooide een kerel een glazen tafel van dat balkon naar beneden. Hij was kwaad omdat iemand van onze crew te lang naar zijn vriendin had gekeken of zo. We hadden dood kunnen zijn. Het kwam tot een gevecht."

Bewusteloos geslagen

Liefst 80 agenten kwamen ter plekke om de vechtersbazen uit elkaar te halen. Het interieur van de bar werd gesloopt en Liam verloor zijn voorste tanden. "Maar niet in het gevecht", zegt hij. "Na m'n arrestatie werd ik in het politiebusje neergeslagen en toen ik in de cel wakker werd, waren m'n tanden eruit. Ik had geen dikke lip, ze waren niet gebroken maar volledig weg. Weet je wat ik denk? Dat de f*cking Duitse politie ze eruit trok met een tang toen ik bewusteloos was, als wraak omdat ik een agent geschopt had."

50.000 euro boete

De gevolgen waren niet min. De Duitse tournee van Oasis werd gecanceld, Liam werd aangeklaagd voor slagen en verwondingen en moest 50.000 euro boete betalen. "Ik heb m"n lesje geleerd", besluit hij.