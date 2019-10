Leyers-zussen en Siska Schoeters schitteren in lingerie KDL

23 oktober 2019

11u58

Bron: PrimaDonn 0 Showbizz Siska Schoeters en Ella en Dorien Leyers hebben samen met enkele vriendinnen geposeerd voor de nieuwe campagne van het lingeriemerk PrimaDonna. En dat levert enkele mooie foto’s op.

“PrimaDonna zet graag vrouwen in the picture, die eerlijk zijn over hun lichaam en zich vooral goed in hun vel voelen”, klinkt het bij het lingeriemerk. “Siska kennen we uiteraard als radio- en televisiepresentatrice die geen topic uit de weg gaat, en haar leven als moeder, vrouw en vriendin deelt op een eerlijke en vooral grappige manier. Ella kennen we als actrice met bakken uitstraling, die niet alleen in haar rollen op tv erg grappig is maar soms ook hilarische situaties deelt met haar volgers op sociale media. Beiden hebben bovendien een hoog ‘down-to-earth’-gehalte, waarin heel wat vrouwen zich kunnen herkennen”, klinkt het nog.

Siska nam haar vriendinnen Lieselot en Marieke mee naar de fotoshoot. Ella koos dan weer haar zus Dorien en nichtje Aude Vervruyce als compagnons.