Lewis Capaldi en Niall Horan geven verrassingsoptreden op straat in Dublin

Het mocht in ieder geval de pret niet drukken. Op korte tijd vormde zich een legertje fans om de muzikanten, die gretig genoten van het concert. Niall Horan en Lewis Capaldi zijn al langer goeie vrienden. “Het begon een paar jaar geleden, toen ik mijn album uitbracht", vertelde de voormalige One Direction-zanger al. “Ik deed een paar shows en ontmoette Lewis rond maart 2018. Ik had hem op Instagram een berichtje gestuurd om te zeggen dat ik grote fan was van wat ik tot nu toe van hem had gezien. Ik vroeg hem dan ook of hij niet een paar nummers wilde komen spelen voor mijn optreden in Glasgow.” Lewis Capaldi was ook de openingsact tijdens de ‘Nice To Meet Ya’-tournee van Niall in 2020.