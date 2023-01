LEVENSVERHAAL. Sekssymbool en ‘mooiste vrouw ter wereld’ Gina Lollobrigida (95) overleden: “Heel mijn leven heb ik te veel aanbidders gehad”

Showbits Ella Leyers start onver­schrok­ken aan de tocht ‘Over de oceaan’: “Maar dat had ik mijn ouders beter niet verteld net voor vertrek”

Drie weken op volle zee is niet zonder gevaar. Dat wrijven de makers van ‘Over de oceaan’ de deelnemers nog eens flink in, want ze krijgen net voor vertrek nog de papieren van de levensverzekering onder de neus. “We zijn voor een half miljoen verzekerd bij overlijden. Dat had ik mijn ouders vooraf beter niet verteld”, zegt Ella Leyers. De opnames dateren van voor haar relatie met Rik Verheye. Dus echt iemand gemist heeft ze niet tijdens de overtocht. “Ik kan heel goed zonder mensen die ik graag zie, wellicht omdat ik lang in het buitenland heb gewoond”. Bekijk het hele gesprek in een nieuwe Showbits.

