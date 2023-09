LEVENSVERHAAL. Ivo Pauwels (85), de impulsieve levensgenieter die Vlaanderen Nonkel Jef schonk

Film ‘Rebel’, “meest persoonlij­ke” film van Adil en Bilall komt volgende week uit in de VS

‘Rebel’, de meest recente film van Adil El Arbi en Bilall Fallah komt na wereldwijd succes volgende week ook uit in de Verenigde Staten. Dat heeft Adil vandaag aangekondigd op Instagram. Het duo maat zich klaar voor een screening in New York op 15 september en nog eentje in LA een week later. In een Instagram-post omschrijft Adil de film als hun “meest persoonlijke, belangrijkste en beste film”.