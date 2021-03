Leukste looks van de Grammy’s: sterren flaneren op eerste rode loper in tijden en maakten zelfs mondmaskers stijlvol

Het waren vrouwen aan de macht tijdens de 63ste Grammy awards: Taylor Swift, Billie Eilish, Beyoncé en Meghan Thee Stallion gingen met de belangrijkste muziekprijzen van de avond lopen. Een volledig overzicht van de winnaars vind je hier terug. Maar ook de de rode loper stelden de dames niet teleur. Nu ze eindelijk nog eens buiten mochten komen haalden de sterren alles uit de kast - en dat mag je best letterlijk nemen. Er werd opvallend vaak gekozen voor fleurige, felle looks. Uiteraard waren die hier en daar ook voorzien van een mondmasker, want de show moest natuurlijk volledig coronaproof georganiseerd worden. Sterren werden op voorhand getest en ze namen plaats in ‘bubbels’: alle tafeltjes in de zaal werden op voldoende afstand van elkaar geplaatst. Op de rode loper was het even aanschuiven, want uiteraard mocht ook daar niet iedereen tegelijkertijd komen opdagen.