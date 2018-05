Leuk nieuws voor de fans: tweede 'Peter Rabbit'-film staat al in de steigers TC

07 mei 2018

12u47 0 Showbizz Na het succes van de eerste 'Peter Rabbit'-film (die bij ons nog altijd in de zalen loopt), heeft producent Sony besloten om een sequel te maken. Die zou in februari 2020 in de zalen komen.

'Peter Rabbit', de film gebaseerd op de boeken van Beatrix Potter, kende nochtans maar een lauw onthaal bij de critici. Veel filmkenners vonden hem veel minder geslaagd dan pakweg de 'Paddington'-films. Maar 'Peter Rabbit' deed het wél goed aan de kassa's. Internationaal bracht hij al 325 miljoen dollar in het laatje. Dat is meer dan de twee 'Paddington'-films samen. Logisch dat Sony dus een tweede film over het figuurtje wil maken. En dus kunnen de fans aftellen naar nieuwe avonturen van het vrolijke konijn. Scenarist en regisseur Will Gluck hoopt de film in februari 2020 in de bioscoop te krijgen.