Leuk eerste loon! 12-jarige actrice uit 'Once Upon a Time' verdient 300.000 dollar per jaar Amper twaalf is ze, maar Alison Fernandez kan al een mooi spaarpotje aanleggen.

Redactie

Het meisje, dat Lucy speelt in de Amerikaanse fantasyreeks 'Once Upon a Time', verdient bijna 12.000 euro per aflevering. Dat maakt zo'n 264.000 euro voor één seizoen. Alison kan dus miljonair zijn op haar achttiende.

ABC - RV Alison als Lucy in 'Once Upon a Time'.