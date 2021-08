Letitia Wright gewond na stunt op de set van ‘Black Panther: Wakanda Forever’

“Letitia Wright heeft tijdens de opnames van een stunt voor ‘Black Panther: Wakanda Forever' lichte verwondingen opgelopen”, klinkt het bij de woordvoerder van Marvel. “Op dit moment wordt ze behandeld in het plaatselijke ziekenhuis. Naar verwachting mag ze snel weer naar huis." Het ongeluk gebeurde tijdens nachtopnames in Boston. De rest van de opnames vindt naar verluidt plaats in Atlanta. Volgens de woordvoerder zou het opnameschema van de film niet in het gedrang komen.

Er was even twijfel of Letitia überhaupt wel in deze film te zien zou zijn. De actrice liet weten dat ze zich niet wilde laten vaccineren tegen het coronavirus en maakte zich daar naar verluidt erg onpopulair mee bij de filmstudio. Maar kijk: Letitia mocht toch terugkeren en herneemt haar rol uit het eerste deel, als het jongere zusje van T’Challa.

‘Black Panther: Wakanda Forever' is het vervolg op de razend populaire superheldenfilm ‘Black Panther’. Veel details zijn er nog niet bekend over de film. Ook blijft onduidelijk hoe de makers de dood van hoofdrolspeler Chadwick Boseman gaan opvangen. Hij overleed vorig jaar aan darmkanker. Zeker is wel dat Michaela Coel, bekend van ‘I May Destroy You’, een rol krijgt in de vervolgfilm. Ook Dominique Thorne zal als de superheld Ironheart te zien zijn in de prent. Zij krijgt binnenkort een eigen reeks op Disney Plus, maar wordt dus eerst aan het grote publiek geïntroduceerd in ‘Black Panther: Wakanda Forever’.

