Lessen elegantie met Kate Moss Rol gerust stijlloos uit bed vandaag EDA

12u17

Bron: Reporters 0 Reporters Showbizz Rolde je deze ochtend niet zo fris uit bed? Geen probleem, het overkomt de besten onder ons. Zelfs Kate Moss. Tijdens een uitje in Londen werd het 43-jarige supermodel niet één keer treffelijk op beeld gezet.

Kate Moss is een enigma in de modewereld. Afstammend van een gouden generatie aan supermodellen, is ze één van de weinigen die na drie decennia nog steeds een onaanraakbaar stijlicoon is. Ondanks het feit dat ze geen social media accounts heeft, amper interviews geeft en naast de fotostudio weinig stijlvol voor de dag komt.

Tijdens een uitstapje in Londen deed La Moss er schijnbaar alles aan om onflatterend op beeld te worden vastgelegd. Zo trakteerde ze de paparazzi-fotografen op een hoop vreemde gezichtsexpressies, snoot ze haar neus in haar mouw en frunnikte ze argeloos aan haar outfit.

Reporters

Reporters

Reporters

Reporters

It's only fashion, baby?

In een tijd van selfies, fotoshop en een opbod aan social media updates, blijft Kate bewust een buitenbeentje. "De hele modellenwereld is compleet veranderd vergeleken met toen ik begonnen ben", zei ze begin deze maand in een zeldzaam interview. "Alles is nu instant en digitaal en er is gewoon geen ruimte voor mysterie meer. Ik bezit geen enkele accounts op social media, de hele hype van persoonlijke dingen online zwieren zegt me niets."

Kate mag op 16 januari 44 kaarsjes uitblazen. Ze was het gezicht van ontelbare luxemerken inclusief Chanel, Dior, Burberry en sierde inmiddels 40 keer de cover van de Britse Vogue. Heden is ze het gezicht van het prestigieuze Japanse beautymerk Decorté.

Mario Testino Kate Moss gefotografeerd door fotograaf en goeie vriend Mario Testino