Leslie Grace over de opnames ‘Batgirl’: “Adil en Bilall zijn échte ‘Batman-nerds’”

“Toen ik het kostuum voor de eerste keer aantrok, dacht ik voor het eerst: ‘Oh, wow, ik doe dit écht. Ik ben écht Batgirl.’ Het is nog steeds moeilijk voor me om dat te zeggen. Het is surreëel.” Dat vertelt actrice Leslie Grace in een gesprek met Variety. Ze is net terug in de Verenigde Staten na de opnames van ‘Batgirl’, de nieuwe superheldenfilm die geregisseerd wordt door onze landgenoten, Adil en Bilall. In de prent wordt Grace omringd door grootheden uit de filmwereld. J.K. Simmons speelt bijvoorbeeld haar vader, Brendan Fraser is de slechterik van dienst, Firefly, en Michael Keaton maakt opnieuw z'n opwachting als Batman zelf. “Dat was echt geschift - voor iedereen”, zegt de actrice. “Onze regisseurs gedroegen zich als twee kleine kinderen. Ze zijn heel openlijk ‘Batman-nerds’. En hij ís Batman. Ik kon niet geloven dat we in dezelfde ruimte waren. Ik wil meer zeggen, maar dat kan ik niet”, lacht ze. “Maar het is wel een droom die uitkomt.”