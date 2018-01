Lesley-Ann wint rechtszaak tegen ex-man: "Hij moet mij nu 2.500 euro. Per dag" TDS

11u30

Bron: Eigen berichtgeving 1 KG Showbizz Lesley-Ann Poppe (38) begint gelukkig aan het nieuwe jaar. Ze geniet van het leven met echtgenoot Kevin(28) en hun zoontje Gabriël. Bovendien stond het geluk ook in de rechtbank aan haar kant: Lesley-Ann won immers de rechtszaak tegen haar ex-man Benjamin.

Lesley-Ann Poppe kan 2018 opgelucht inzetten. Ze was in een juridisch steekspel verwikkeld met haar ex-man Benjamin, maar krijgt nu gelijk van de rechter. "Mijn ex had mijn naam laten deponeren als merk, waardoor ik die niet meer mocht gebruiken", aldus Lesley-Ann. "Onvoorstelbaar. Maar enfin, de rechter heeft nu bepaald dat Benjamin mijn naam weer moet vrijgeven. Zolang dat niet gebeurt, moet hij mij een dwangsom van 2.500 euro. Per dag."

Te kwader trouw

Binnenkort worden Poppe en haar ex opnieuw in de rechtbank verwacht. "In maart komt de zaak nogmaals voor. Dan zal de uitspraak ten gronde worden gedaan en de definitieve schadevergoeding worden vastgelegd. Maar de stakingsrechter heeft geoordeeld dat Benjamin te kwader trouw heeft gehandeld. Dat is geen goed nieuws voor hem."

Scholen te huur

2.500 euro per dag moeten betalen, het is natuurlijk veel. Te veel voor Benjamin? Heeft hij het financieel allemaal wat onderschat? De ondernemer biedt sinds kort de panden van zijn schoonheidsscholen te huur aan voor evenementen. "Wil je een vergadering, een opleiding, jouw evenement, teambuilding of workshop organiseren in de mooiste locaties van topkwaliteit? Kies dan voor één van onze inspirerende locaties te Antwerpen, Gentbrugge, Hasselt of Brussel. Je kan een volledige school afhuren voor je klanten, medewerkers of personeel", prijst hij de scholen aan.

"Of dat een teken is dat het de zaken slecht gaan? Wel, bij ons kan je toch geen lokalen huren, want die zitten vol", zegt Lesley-Ann. "Maar op Google worden de termen schoonheidsschool en Lesley-Ann heel vaak gezocht, dat is nu eenmaal een feit. Ik denk dus dat veel klanten mij gewoon gevolgd zijn."

Hoe dan ook is Lesley-Ann klaar om een frisse start te maken. "Nee, met dit soort dingen ben je niet graag bezig. Het brengt heel wat negativiteit mee. Terwijl ik mijn tijd veel liever in dingen steek die wel iets positiefs bijdragen. Het is emotioneel slopend geweest. Al verlicht deze 'bonus' natuurlijk de pijn."

RV Alle panden van de school van Benjamin staan nu te huur.