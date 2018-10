Lesley-Ann Poppe zoekt dringend personeel: "Mijn zaak is sneller gegroeid dan voorzien" Korneel Dobbels

09 oktober 2018

15u30

Bron: Eigen berichtgeving 1 Showbizz Het gaat hard voor de Beauty & Lifestyle Academy van Lesley-Ann Poppe (39). De opleidingen zijn zo populair dat de bekende blondine handen te kort komt. "Mijn leerlingenbestand is verdriedubbeld", verklaart ze.

"We zijn dringend op zoek naar mensen die ons team willen vervoegen", vertelt Lesley-Ann wanneer we haar spreken. "De Beauty & Lifestyle Academy is een beetje harder gegroeid dan voorzien. Het leerlingenbestand is verdriedubbeld ten opzichte van vorig jaar. Momenteel schreven al 4500 cursisten zich in. Ik ben dus op zoek naar heel wat extra mensen voor de opleidingen in Antwerpen, Hasselt en Gent."

Al hoeft niet iedereen zich aan te melden. "Ik ben specifiek op zoek naar mensen die minimum vijf jaar ervaring hebben in de schoonheidsbranche, en in hoofdberoep ook nog actief zijn. Daarnaast hebben ze ook een lerarenopleiding nodig. Wie daaraan voldoet en gemotiveerd is om heel wat toekomstige schoonheidsspecialisten op te leiden, mag altijd z'n cv naar info@beautyandlifestyle.be doorsturen."